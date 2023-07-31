Росія не братиме участі у зустрічі, бо не шанує міжнародне право й статут ООН, заявив Єрмак.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, чому Росію не запрошують на зустріч радників із національної безпеки та політичних радників, яка цього тижня відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі у відповідь на заклик президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора залучити Росію до переговорів. "Ми будемо раді бачити представників усіх країн, що поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на будь-яких зустрічах, присвячених імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського", - повідомив Єрмак.

Керівник ОП додав, що в Україні будуть безмежно раді, якщо Захід, Схід, Південь та Північ у цьому форматі спільно працюватимуть над відновленням системи світової безпеки."Проте - це форум відповідальних держав, які шанують міжнародне право й статут ООН. Тому Росії там не буде", - відзначив він.

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Як повідомляє Reuters, президент Мексики закликав припинити "ірраціональну" війну в Україні і залучити представника Росії до переговорів на Близькому Сході. Обрадор заявив, що Мексика братиме участь у зустрічі в Саудівській Аравії лише у тому разі, якщо Україна і Росія одночасно будуть присутніми.

Переговори у Саудівській Аравії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Єрмак повідомив, що незабаром відбудеться зустріч радників із нацбезпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру. Очікується, що переговори проходитимуть 5-6 серпня у Джидді.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України, на які запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії у списку запрошених немає.

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