Президент підкреслив, що Україна виконала всі поставлені перед нею зобов'язання, і закликав Європу виконати свої обіцянки.

Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку звернувся до 27 лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі, на якому зокрема може бути прийнято рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Як пише Guardian, під час звернення, він зокрема, закликав не "впадати сьогодні в нерішучість" і "не зраджувати віру в Європу".

"Цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас, Історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожна дія та бездіяльність. Хто за що воював... дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали ненадійною. Або нездатною приймати рішення, яке вона сама підготувала".

Український президент підкреслив, що, на його думку, Київ виконав свою "домашню роботу" за вимогами ЄС щодо початку переговорів про членство.

"Ми говоримо про обіцяне рішення. І я не почув ніяких контраргументів, чому б нам не реалізувати план, узгоджений всією Європою", - зазначив президент.

Він зазначив, що в минулому році Україна отримала чіткі рекомендації і нагадав, що прийняті всі необхідні ключові закони.

"Ви всі - підкреслюю: всі – добре знаєте, що ми виконали всі зобов'язання", - наголосив Зеленський.

Тож він закликав Європу виконати свої обіцянки.

"Я прошу вас сьогодні про одне - не зрадьте народ і його віру в Європу. ​Якщо ніхто не вірить в Європу, що допоможе Європейському Союзу вижити? ​Люди в Європі не побачать ніякої користі, якщо Москва отримає перепустку від Брюсселя у вигляді негативу щодо України", - сказав Зеленський, додавши, що Путін напевно використає це проти проти всієї Європи.

"Не давайте йому цю першу – і єдину - перемогу в році. Європа повинна перемогти, угоди повинні дотримуватися, а слова повинні мати значення", - підкреслив український президент.​

Саміт ЄС у Брюсселі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі починається дводенне засідання Європейської ради за участю глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу, на якому, зокрема, може бути прийнято рішення про відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявляв, що працює день і ніч для схвалення позитивного рішення. Водночас, за даними ЗМІ, ЄС може відкласти запланований початок переговорів про вступ України до березня наступного року через непримиренну позицію Угорщини.

Сьогодні перед початком саміту лідерів ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не виконала умови для відкриття переговорів і знову повторив, що "зараз немає підстав вести переговори про членство України".

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