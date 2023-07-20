Тоді як Велика Британія зняла санкції з росіянина Олега Тінькова.

США та Канада розширили санкції проти російських фізичних і юридичних осіб за підтримку збройної агресії проти України. Серед іншого - у "чорних списках" відтепер ще більше зірок російської естради, представники ПВК "Вагнер", чиновники і російські платіжні системи. Водночас Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова на прохання мільярдера Річарда Бренсона.

Як зазначив керівник ОП Андрій Єрмак, санкції Канада запровадила проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом РФ, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.

Вони включають в себе фігурантів ПВК "Вагнер", які діяли як в Україні, так і в Африці, включно з Іваном Масловим, керівником філії "Вагнера", який сприяв масовому вбивству мирних жителів у Малі у березні 2022 року.

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Обмеження також поширюються на низку росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотного літального апарату "Орлан-10".

Крім того, під обмеження потрапили російський продюсер Йосип Пригожин, Микита Михалков, Іван Охлобистін, Юлія Чичеріна, Філіп Кіркоров, Дмитро Харатьян і глава Мінкульту РФ Ольга Любимова, йдеться на сайті уряду Канади. Санкції накладено на платіжні системи "Мегафн", МТС, "Теле2", "Білайн" і банк "Тінькофф" та Московської спільноти козаків.

США, своєю чергою, запровадили санкції проти Олексія Кудріна і "Тінькофф-банку". У "чорний список" потрапили 17 людей, зокрема перший заступник міністра економічного розвикту Ілля Торосов, перший заступник голови Мінфіну Леонід Горнін, перший заступник голови Міненерго РФ Павло Сорокін і заступник голови відомства Павло Сніккарс, гендиректор АЛРОСА Павло Маринічев, в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін.

Обмеження накладено на банк "Солідарність" і "Юністрім".

Водночас уряд Великої Британії на прохання підприємця Річарда Бренсона зняв санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова, зазначає телеканал Sky News. Раніше Бренсон стверджував, що Тінькова нібито помилково внесли у санкційний список, оскільки він хоч і був "заможним російським бізнесменом", але "ніколи не був олігархом".

ОНОВЛЕНО 18:15. Також проти Росії розширено європейські санкції. Як стверджується у Telegram офіційного представництва ЄС у Росії, під нові обмеження потрапили особи та відомства, які використовували технологію розпізнавання облич для масових арештів у Росії, а також ті, хто ухвалював політично мотивовані судові рішення щодо опозиціонера Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзи.

Це, зокрема, директор ФСІН Аркадій Гостєв, міністр уряду Москви Едуард Лисенко, заступниця мера Москви Наталя Сергуніна, адміністрація виправної колонії ІК-6, де утримують Навального, Головне управління внутрішніх справ по Москві і департамент технологій Москви.

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