Глава британського МЗС зазначив, що "справжній намір президента Росії Володимира Путіна - стерти Україну з карти".

Британський уряд оголосив про нові санкції проти Російської Федерації. У "чорному списку" опинився міністр освіти РФ Сергій Кравцов через примусову депортацію українських дітей.

"У його страшній програмі насильницької депортації дітей і наповненій ненавистю пропаганді, що вивергається його поплічниками, ми бачимо справжній намір президента Росії Володимира Путіна - стерти Україну з карти світу. Сьогоднішні санкції притягають до відповідальності тих, хто підтримує путінський режим, в тому числі тих, хто хотів би, щоб Україна була знищена, її національна ідентичність розчинилася, а її майбутнє було стерто", - цитує міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі видання The Guardian.

Пакет санкцій ЄС минулого місяця включав тих, хто несе відповідальність за "насильницьке переміщення і депортацію українських дітей та осіб, відповідальних за розграбування культурної спадщини України".

Відео дня

Санкції Великої Британії проти Росії - що відомо

У червні 2022 року Велика Британія запровадила санкції щодо уповноваженої з прав дітей Росії Марії Львови-Бєлови за примусове переміщення та усиновлення українських дітей.

За інформацією Лондона, багатьох дітей відправили в табори перевиховання, де вони "піддаються російсько-орієнтованому академічному, культурному, патріотичному і військовому вихованню".

Міністр культури Росії Ольга Любимова також потрапила під санкції "за використання свого становища для підтримки руйнівної антиукраїнської політики Російської держави", а колишній ведучий Russia Today Антон Красовський — за поширення "пропаганди, розробленої для розпалювання насильства і ненависті до України".

Всього Великобританія ввела 14 пакетів санкцій у відповідь на" спроби Росії знищити українську національну ідентичність", 11 з яких були пов'язані з насильницьким переселенням дітей. Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на поїздки.

Вас також можуть зацікавити новини: