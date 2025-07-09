Сенат може розглянути законопроєкт про санкції вже цього тижня.

Сенат США незабаром розгляне "жорсткий" законопроєкт про санкції проти Росії, який до того ж має покарати головних покупців російських енергоносіїв – Китай та Індію. Про це заявив один з авторів законопроєкту сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Також він повідомив, що президент США Дональд Трамп тепер підтримує введення нових санкцій проти Росії. Про це пишуть Politico і The Hill.

"Сенат незабаром розгляне законопроєт про жорсткі санкції – не лише проти Росії, але й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергетичні продукти, що фінансують військову машину Путіна (Володимир Путін - російський диктатор, - ред.)", - цитує видання допис Грема в мережі Х.

Крім того, за його словами, законопроєкт Сенату містить президентську відмову, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив".

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У Politico пояснили, що Грем та сенатор-демократ Річард Блументаль внесли до документу зміни, розширивши повноваження президента щодо тимчасового скасування санкцій. Це, на їхню думку, задовольняє вимогу Білого дому щодо більшої гнучкості для Трампа.

Зокрема, чинна версія документу передбачає, що президент може на 180 днів скасувати санкції щодо країн, які купують російську нафту або уран.

Грем поновив свої наполягання на прийнятті законопроєкту про санкції на фоні того, як Трамп став жорсткіше висловлювати своє розчарування кремлівським диктатором.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун розповів журналістам, що сенат може розглянути законопроєкт про санкції "пізніше цього тижня", і додав, що існує "великий інтерес" до його просування.

Нові санкції США проти РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгрі повідомляв, що законопроєкт про нові санкції США проти Росії можуть представити у Конгресі вже у середу, 9 липня. За його словами, цей документ надішле "потужний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну, мовляв, це буде наступний розумний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні.

Крім того, Трамп, коментуючи можливі нові санкції проти РФ, заявив про "невеликий сюрприз" для Путіна. Він підтвердив, що "розглядає" законопроєкт і назвав його "необов'язковим". "Це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з моєї волі. І я дуже уважно до цього ставлюся", - сказав президент США.

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