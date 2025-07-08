Цей законопроєкт надішле "потужний сигнал" російському диктатору Путіну, каже колишній спікер Палати представників США.

У середу, 9 липня 2025 року, в Конгресі Сполучених Штатів Америки буде представлено законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Російської Федерації.

Таку заяву зробив у соцмережі Х колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч. За його словами, цей законопроєкт надішле "потужний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Важливий законопроект сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесений на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроект, який надішле потужний сигнал Путіну, що говорити і вбивати – це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час. Законопроект сенатора Грема – це наступний розумний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні", – заявив Гінгріч.

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Зазначимо, що цей законопроєкт передбачає 500% мита для країн, які купуватимуть російські товари.

Санкції проти Росії: ви могли це пропустити

Глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро повідомив, що Європа готується запровадити нові санкції проти Росії, які будуть найжорсткішими за останні три роки. За його словами, нові обмеження мають стосуватися нафтових доходів і фінансових гравців в Російській Федерації або інших країнах.

Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розглядає ухвалення нових санкцій проти Росії:

"Сенат ухвалює дуже жорсткий законопроект про санкції. Так, я його розглядаю. Це необов'язковий законопроект. Це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з моєї волі. І я дуже уважно до цього ставлюся", – заявив американський лідер.

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