13-й пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації експерти назвали "‎найслабшим"‎.

Угорщина заблокувала новий, 13-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ через незгоду із заходами, спрямованими проти Китаю. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що представники Угорщини виявились єдиними противниками на зустрічі 14 лютого послів ЄС, які інакше підписали б новий пакет санкцій.

"Угорці не погодилися через китайські компанії", – заявив один з чиновників.

Відео дня

Інший чиновник виявився більш обережним в своїх оцінках, зазначивши, що угорський посол "запросив трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій".

Угорщина неодноразово вживала заходів, щоб пом’якшити санкції проти Росії, тому цю ситуацію можна вважати прогнозованою. Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан також перешкоджав виділенню Україні 50 млрд євро від ЄС.

13-й пакет санкцій – довідка

Новий пакет санкцій неодноразового називали "‎найслабшим". Повідомлялось, що обмеження хочуть запровадити проти 55 компаній та понад 60 фізичних осіб з Росії. При цьому ще на початку лютого стало відомо, що в пакеті не буде нових заборон на російський імпорт.

Єврокомісія спеціально пішла на такий крок, щоб уникнути гострих протиріч між країнами-членами Євросоюзу та сприяти якнайшвидшому прийняттю 13-го пакету санкцій.

Пізніше стало відомо, що в рамках нових обмежень ЄС хоче накласти санкції на 4 організації КНР, які допомагають Москві купувати європейські товари підвійного призначення. Також обмеження повинні торкнутися інших країн, включаючи Туреччину, Індію та Сербію.

Вас також можуть зацікавити новини: