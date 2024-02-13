У Росії немає запчастин для серверів систем зберігання даних.

У 2023 році попит з боку російських компаній на ремонт компонентів зарубіжної обчислювальної техніки зріс у п'ять разів у порівнянні з попереднім роком.

Санкції через війну в Україні починають все сильніше позначатися на технологічному "суверенітеті" Росії, якого вимагають домогтися влади, пише The Moscow Times.

"У 2023 році попит з боку російських компаній на ремонт жорстких дисків, стрічкових приводів, контролерів, материнських та інших компонентів зарубіжної обчислювальної техніки зріс у п'ять разів у порівнянні з попереднім роком", – йдеться у повідомленні.

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У компанії "Промобіт" підтверджують зростання попиту корпоративного сектора на ремонт обчислювальної техніки. Найчастіше бізнесу потрібно відремонтувати материнські плати, контролери та блоки живлення техніки від Mellanox, Supermicro, HPE та ін. Компанії звертаються по ремонт ще й тому, що вендори (постачальники) не надають гарантії на території Росії.

Крім того, учасники ринку зазначають, що в РФ немає в наявності запчастин для серверів систем зберігання даних та іншої техніки від вендорів, які стежать за постачанням своєї продукції до Росії. Наприклад, це стосується американської Nvidia.

Економіка Росії

11 лютого повідомлялося, що Росія демонструє швидше темпи економічного зростання, ніж будь-яка країна G7, але номінальні цифри приросту забезпечують величезні витрати на виробництво зброї. Ця модель економіки у довгостроковій перспективі ставить Росію під велику загрозу.

12 лютого стало відомо, що за підсумками 2023 реальні доходи населення Росії зросли на трохи більше 5%, проте це все ще менше, ніж 10 роками раніше.

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