Дипломат вважає, що було б скандалом, якби вимагали від України самообмеження або обмеження імпорту з України, дозволяючи при цьому вільний імпорт з Росії.

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи впевнений, що будуть впроваджені обмежувальні заходи проти сільськогосподарської продукції з Російської Федерації і Білорусі.

Посол прокоментував, чому тема санкцій щодо сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі стала актуальною лише зараз.

"Це дивна ситуація. Європейський Союз виключив російський і білоруський сільськогосподарські сектори з-під санкцій. В основному, вважаючи, що цей експорт спрямований на країни так званого Глобального Півдня, на світові ринки, і що блокування цього експорту санкціями буде на шкоду країнам, які є важливими з точки зору поглядів на те, що відбувається з російською агресією в Україні", - відзначив Гузи в інтерв'ю для Deutsche Welle.

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Він вважає таке рішення політичним.

"Щодо фактору Росії знову ж таки реакція запізніла. Зараз польський уряд дав чітко зрозуміти це, і, на мою думку, це рішення буде прийнято. У будь-якому випадку, мова йде про європейський ринок, тому що було б скандалом, якби ми вимагали від України самообмеження або обмеження імпорту з України, дозволяючи при цьому вільний імпорт з Росії", - наголосив посол.

Росія заполнила Європу товарами - останні новини

Віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна має на меті витіснити російську аграрну продукцію з ринку Європейського Союзу.

У свою чергу депутати польської партії "Право і справедливість" подадуть до Сейму проект резолюції, що передбачає, серед іншого, повне ембарго на сільськогосподарську та харчову продукцію з України та Росії.

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