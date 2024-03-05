Запропонована резолюція також передбачає вихід із "Зеленої угоди" та запровадження субсидій для фермерів

Депутати польської партії "Право і справедливість" подадуть до Сейму проект резолюції, що передбачає, серед іншого, повне ембарго на сільськогосподарську та харчову продукцію з України та Росії. Про це пише "Польське радіо".

"ПіС" оголосили у вівторок, що подадуть до Сейму проект резолюції, в якому, серед іншого, уряд закликають запровадити повне ембарго на сільськогосподарську та харчову продукцію з України та Росії, вийти із Green Deal та запровадити субсидії для фермерів", – йдеться у матеріалі.

За словами депутата Маріуша Блащака, резолюція підготовлена спільнотою протестуючих польських фермерів і містить три основні меседжі.

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"По-перше, це питання, яке визначає, бути чи не бути польському сільському господарству, тобто ембарго на продукти харчування та сільськогосподарські продукти, імпортовані з України. Звичайно, ми виступаємо за те, щоб це ембарго також поширювалося на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі", – зазначив Блащак.

За його словами, друга вимога постанови – це відмова від так званої "Зеленої угоди". Блащак наголосив, що "Зелена угода" "справді надзвичайно небезпечна для майбутнього сільського господарства – польського та європейського".

Третій пункт резолюції стосується компенсації фермерам, які зазнають збитків, пов’язаних із усім, "що пов’язано з реконструкцією Російської імперії Путіним і наслідками війни, яка є результатом нападу Росії на Україну". Польський уряд зобов’язаний підтримувати фермерів, додав Блащак.

За словами колишнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, "сьогодні аграрії змінили роботу нової влади і підготували постанову, яка має повну підтримку "Права і справедливості".

"Постанова зобов’язує уряд вжити негайних заходів, які захистять інтереси польського села та всієї польської економіки", – цитує Моравецького видання.

Протести на польському кордоні

Станом на 3 березня польські фермери продовжували блокувати кордон з Україною, тоді ж у чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікували можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів.

При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на кордоні з Польщею не було зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.

За даними Financial Times, новий уряд Польщі на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском має намір зберегти протекціоністську політику своїх попередників і виступатиме проти продовження угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

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