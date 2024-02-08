Обмеження стосуватимуться імпорту російських алмазів та нафти.

Сполучені Штати Америки у четвер, 8 лютого, запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США (OFAC).

Зазначається, що управління з контролю за іноземними активами Мінфіну вживає вже другий у цьому році захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох російських організацій та визначаючи одне судно як заблоковане майно. Зокрема, обмеження стосуватимуться імпорту російських алмазів та нафти.

"Обмеження цін та наші санкції призвели до розширення знижок на російську нафту, обмежуючи доходи, на які Кремль покладається у своїй незаконній війні. Сьогоднішні дії проти суден, які порушують ліміт цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що ми можемо і будемо примушувати до дотримання ліміту. Крім того, рішучість OFAC допомагає нам виконати зобов’язання, взяті лідерами G7 у грудні щодо скорочення доходів Росії від торгівлі алмазами", - підкреслив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.

Зазначається, що під санкції потрапили компанії Zeenit, Oil Tankers, SCF і Talassa, що базуються в ОАЕ, а також NS Leader Shipping, зареєстрована в Ліберії. Також, згідно з новими санкціями США, забороняється ввезення нетехнічних алмазів, видобутих в РФ та ювелірних виробів з діамантами і несортованих діамантів, що походять з РФ або експортованих звідти.

Санкції проти РФ - останні новини

Стали відомі подробиці нового пакету санкцій ЄС проти Росії. За даними Bloomberg, обмеження спрямовані проти окремих осіб та компаній, які виробляють зброю та постачають ключові технології для російського ОПК.

Також УНІАН повідомляв, що через санкції постачання російської нафти в Індію впали до річного мінімуму.

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