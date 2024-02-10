Це підкреслює той факт, що посилення обмежень має вплив.

Російський нафтовий танкер здійснив майже миттєвий розворот біля берегів Португалії після того, як потрапив під санкції США. Судно NS Leader, яке повністю належить РФ, прямувало до порту Приморськ на Балтійському морі, коли 8 лютого було запроваджено санкції, пише Bloomberg.

Танкер, який мав завантажити свій наступний вантаж приблизно через 10 днів, зменшив швидкість вдвічі, розвернувся і змінив пункт призначення на "для замовлень", свідчать дані відстеження суден та інформації про судноплавство, зібрані агентством.

"Цей розворот підкреслює той факт, що заходи, які посилюються з кінця минулого року, мають вплив", – йдеться в публікації.

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Зазначається, що двома місяцями раніше, також потрапивши під санкції, судно "Віктор Бакаєв" здійснило такий самий маневр у схожому місці, відмовившись від свого рейсу до іншого російського нафтового експортного терміналу. Наразі воно стоїть на якорі в Чорному морі і з того часу не перевозило жодного вантажу.

Санкції проти РФ

У четвер, 8 лютого, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються суден, які порушують ліміт цін на російську нафту.

Водночас постачання російської сирої нафти до Індії продовжили знижуватися в січні і досягли 12-місячного мінімуму. За підсумками січня імпорт російської нафти до Індії впав до 1,3 мільйона барелів на добу, що на 4,2 відсотка менше, ніж у грудні, коли було поставлено найменшу кількість нафти за минулий рік.

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