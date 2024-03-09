Глава турецького МЗС заявив, що ні Київ, ні Москва не готові сісти за стіл переговорів.

Офіційні особи Туреччини та США провели всебічні переговори. Сторони обговорили війну в Україні та в секторі Газа, а також низку інших питань.

Видання Reuters пише, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що офіційні особи країн провели кілька раундів переговорів за такими темами, як Сирія, Україна, сектор Газа, співпраця в оборонній промисловості, енергетика і боротьба з тероризмом.

"Нині, особливо з огляду на той момент, якого ми досягли, з оновленою психологією, більш позитивним порядком денним, у нас є можливість продовжити наш шлях, відкривши нову сторінку. Справляючись із проблемами, з якими ми стикаємося зараз, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві країни, і можливості, які вони можуть принести", - заявив дипломат.

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За його словами, він підтвердив необхідність негайного припинення вогню в Газі та наголосив, що країни мають зробити більше, щоб полегшити гуманітарну катастрофу і прокласти шлях до вирішення проблеми двох держав.

Він також обговорив шляхи припинення російського вторгнення в Україну з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном, повторивши, що Анкара вважає, що настав час обговорити припинення війни, але Туреччина не бачить такої готовності з боку Києва і Москви.

"Нам потрібна основа для розмови, для припинення цієї війни і для діалогу, щоб запобігти більш серйозним кризам, і ми закликаємо до цього", - зазначив Фідан.

Також дипломат наголосив, що Туреччина зберігає свою позицію щодо Сирії та щодо винищувачів F-35, заявивши, що Анкара має отримати винищувачі за оплату і роботу, яку вона виконала як виробник. Він сказав, що Туреччина відкрита для обговорення цього питання, але Вашингтон має бути "неупередженим".

Робочий візит Зеленського до Туреччини - головні новини

Президент Володимир Зеленський 8 березня провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і заявив, що Україна хоче від Туреччини допомоги у звільненні полонених з Російської Федерації.

Зі свого боку турецький лідер заявив про готовність провести мирний саміт за участю РФ для припинення війни.

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