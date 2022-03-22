Фінська митниця перевіряє власників затриманих суден.

Митниця Фінляндії затримала 21 яхту. Судна можуть належати російським олігархам, які потрапили під санкції Європейського Союзу через війну в Україні.

Про це пише видання Helsingin Sanomat.

У Фінляндії повідомили про затримання 17 та 18 лютого. Митниця розслідує приналежність судів особам або організаціям, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Відзначається, що яхти зареєстровані по всьому світу, що ускладнює ситуацію.

Якщо фінська митниця доведе, що судна належать особам з санкційного списку, то відповідне відомство з примусового стягнення боргів заморозить це майно.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

У зв'язку з цим Європейський Союз ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

У зв'язку з цим у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

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