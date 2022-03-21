Судно оцінюється в 700 мільйонів доларів

Розслідувачі виявили величезну яхту "Шехерезада", яка може належати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Екіпаж суперяхти зібраний зі співробітників російської Федеральної служби охорони.

Про це повідомляє команди російського опозиціонера Олексія Навального.

Відзначається, що 140-метрова яхта вартістю 700 мільйонів доларів спущена на воду у 2020 році на верфі в Німеччині. Це одна з найбільших у світі яхт у своєму класі. Американські чиновники пов'язують її з Путіним.

Розслідувачі ознайомилися зі списком членів екіпажу яхти. За їхніми даними, перший помічник, боцман, помічник боцмана, кілька охоронців і ще кілька членів екіпажу громадяни РФ і працюють в ФСО. При цьому у багатьох з них в документах вказана військова частина ФСО в Сочі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

У зв'язку з цим Європейський Союз ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

Влада Італії почала активно арештовувати майно російських олігархів. Так, під арешт потрапила яхта і житловий комплекс Олексія Мордашова потрапив до списку санкцій ЄС через війну в Україні. У зв'язку з цим італійська влада вже заарештувала його яхту "леді М" вартістю 65 мільйонів євро. Під арешт також потрапило майно Павла Авена. Фінансова поліція заарештувала віллу вартістю понад 4 мільйони євро.

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