Санкції ЄС запроваджено проти 26 фізичних осіб і однієї юридичної особи / фото REUTERS

В Європейському Союзі запровадили санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

Про це сказано в офіційному журналі Євросоюзу.

Зокрема, санкції запроваджено проти 26 фізичних осіб і однієї юридичної особи. Ці особи розширили санкційний список Євросоюзу, у якому фігурують імена осіб, дії яких підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Так, обмежувальні заходи застосовані проти:

  • прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова,
  • виконавчого директора "Роснафти" Ігора Сєчіна,
  • президента компанії "Транснафта" Миколи Токарєва,
  • прокремлівського олігарха Алішера Усманова,
  • наближеного до Путіна олігарха Петра Авена,
  • олігарха Міхаїла Фрідмана,
  • бізнесмена Сергія Ролдугіна,
  • заступника прем'єр-міністра РФ з питань туризму, спорту та культури Петра Чернишенка,
  • міністра будівництва та житлово-комунального господарства Ірека Файзулліна,
  • міністра транспорту Віталія Савельєва,
  • олігарха Олександра Пономаренко,
  • пропагандистки Ольги Скабєєвої,
  • пропагандиста Тіграна Кеосаяна,
  • віце-адмірала та заступника командувача Чорноморського флоту Сергія Пінчука,
  • командувача південного військового округу РФ Олексія Авдєєва і його заступника Рустама Мурадова,
  • генерал-лейтенанта Андрія Сичевого,
  • близького друга Путіна Геннадія Тимченка,
  • голови компанії "Сєвєргруп" Олексія Мордашова,
  • керівника установи "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова та інших осіб.

Також під санкції потрапило "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ".

Як повідомляв УНІАН, засновник банку "Тінькофф", який потрапив під жорсткі санкції ЄС і США, Олег Тиньков виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.

Раніше зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).

Водночас жоден з них не назвав Путіна вбивцею і агресором, а також не сказав, чиї саме військові і ракети вбивають українців.

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