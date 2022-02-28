В Європейському Союзі запровадили санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.
Про це сказано в офіційному журналі Євросоюзу.
Зокрема, санкції запроваджено проти 26 фізичних осіб і однієї юридичної особи. Ці особи розширили санкційний список Євросоюзу, у якому фігурують імена осіб, дії яких підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
Так, обмежувальні заходи застосовані проти:
- прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова,
- виконавчого директора "Роснафти" Ігора Сєчіна,
- президента компанії "Транснафта" Миколи Токарєва,
- прокремлівського олігарха Алішера Усманова,
- наближеного до Путіна олігарха Петра Авена,
- олігарха Міхаїла Фрідмана,
- бізнесмена Сергія Ролдугіна,
- заступника прем'єр-міністра РФ з питань туризму, спорту та культури Петра Чернишенка,
- міністра будівництва та житлово-комунального господарства Ірека Файзулліна,
- міністра транспорту Віталія Савельєва,
- олігарха Олександра Пономаренко,
- пропагандистки Ольги Скабєєвої,
- пропагандиста Тіграна Кеосаяна,
- віце-адмірала та заступника командувача Чорноморського флоту Сергія Пінчука,
- командувача південного військового округу РФ Олексія Авдєєва і його заступника Рустама Мурадова,
- генерал-лейтенанта Андрія Сичевого,
- близького друга Путіна Геннадія Тимченка,
- голови компанії "Сєвєргруп" Олексія Мордашова,
- керівника установи "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова та інших осіб.
Також під санкції потрапило "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ".
Як повідомляв УНІАН, засновник банку "Тінькофф", який потрапив під жорсткі санкції ЄС і США, Олег Тиньков виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.
Раніше зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).
Водночас жоден з них не назвав Путіна вбивцею і агресором, а також не сказав, чиї саме військові і ракети вбивають українців.