Зокрема, в ЄС розширили санкційний список осіб, які причетні до підриву територіальної цілісності України.

В Європейському Союзі запровадили санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

Про це сказано в офіційному журналі Євросоюзу.

Зокрема, санкції запроваджено проти 26 фізичних осіб і однієї юридичної особи. Ці особи розширили санкційний список Євросоюзу, у якому фігурують імена осіб, дії яких підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Так, обмежувальні заходи застосовані проти:

прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова,

виконавчого директора "Роснафти" Ігора Сєчіна,

президента компанії "Транснафта" Миколи Токарєва,

прокремлівського олігарха Алішера Усманова,

наближеного до Путіна олігарха Петра Авена,

олігарха Міхаїла Фрідмана,

бізнесмена Сергія Ролдугіна,

заступника прем'єр-міністра РФ з питань туризму, спорту та культури Петра Чернишенка,

міністра будівництва та житлово-комунального господарства Ірека Файзулліна,

міністра транспорту Віталія Савельєва,

олігарха Олександра Пономаренко,

пропагандистки Ольги Скабєєвої,

пропагандиста Тіграна Кеосаяна,

віце-адмірала та заступника командувача Чорноморського флоту Сергія Пінчука,

командувача південного військового округу РФ Олексія Авдєєва і його заступника Рустама Мурадова,

генерал-лейтенанта Андрія Сичевого,

близького друга Путіна Геннадія Тимченка,

голови компанії "Сєвєргруп" Олексія Мордашова,

керівника установи "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова та інших осіб.

Також під санкції потрапило "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ".

Як повідомляв УНІАН, засновник банку "Тінькофф", який потрапив під жорсткі санкції ЄС і США, Олег Тиньков виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.

Раніше зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).

Водночас жоден з них не назвав Путіна вбивцею і агресором, а також не сказав, чиї саме військові і ракети вбивають українців.

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