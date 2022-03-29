Ім'я власника судна не розголошують.

Влада Великобританії заарештувала першу яхту, яка може належати російському олігарху з санкційного списку. Судно оцінюється в 38 мільйонів фунтів стерлінгів, а це майже 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританія.

Яхта під назвою Phi належить російському бізнесменові, але його ім'я не називають. Судно оцінюється в 38 мільйонів фунтів стерлінгів, а в довжину 58,5 метра.

Відзначається, що яхта потрапила в поле зору британської влади ще 13 березня. Вона ходить під прапором Мальти, але зареєстрована в карибській державі Сент-Кітс і Невіс.

Яхта знаходиться на причалі в діловому кварталі Лондона Кенері-Уорф. 29 березня на її борт піднялися представники британської влади та повідомили про арешт. Зазначено, що судно зайшло в Лондон для участі в нагородній церемонії.

За словами міністра транспорту Грента Шапса, це "чітке та сильне попередження Путіну і його оточенню".

"Це доказ, що ми можемо та будемо приймати найрішучіші заходи проти тих, хто сподівається отримувати вигоду від зв'язків з РФ", - підсумував Шапс.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

У зв'язку з цим ЄС ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

У зв'язку з цим у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

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