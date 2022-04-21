Він достроково склав свої повноваження голови компанії.

Генеральний директор та співвласник російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов пішов з ради директорів. Бізнесмен достроково склав свої повноваження.

Про це повідомляє прес-служба російської компанії

"Станом на 31 Березня 2022 року Вагіт Алекперов володіє і голосує 3,12% акцій ПАТ "Лукойл". Вагіт Алекперов також є бенефіціаром 5,43% акцій ПАТ "Лукойл", за якими він не має права голосу. Таким чином, Вагіт Алекперов не є контролюючим акціонером ПАТ "Лукойл", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Великобританії розширив санкції щодо громадян Російської Федерації. У санкційний список внеси ще 206 бізнесменів і політиків з РФ, а також членів їх сімей, в тому числі й російський олігарх Вагіт Алекперов, який є засновником і співвласником другого найбільшого російського нафтопереробника "Лукойл". Він керує компанією з 1993 року.

Після цього у компанії заявили про можливу зупинку двох заводів через брак потужностей для зберігання мазуту на тлі вже введених санкцій. У "Лукойлі" вказали, що в результаті санкцій "в переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива в сховищах".

Вас також можуть зацікавити новини: