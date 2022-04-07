У компанії немає спеціальних сховищ для мазуту, який вже нікому продавати.

Другий найбільший російський нафтопереробник "Лукойл" розглядає можливість зупинки заводів. У компанії брак потужностей для зберігання мазуту на тлі вже введених санкцій.

Про це пише "Комерсант".

У компанії вказали, що в результаті санкцій "в переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту та, як наслідок, утворення надлишку даного палива в сховищах".

За словами глави і співвласника "Лукойлу" Вагіта Алекперова, сховища заповнені мазутом, що може спричинити зупинку НПЗ і зниження виробництва палива. Для розв'язання даної проблеми компанія запропонувала направити мазут на ТЕЦ і скасувати високі штрафи за шкоду для екології.

Схожа ситуація склалася і з нафтовим газом. Він накопичується, тому що немає неможливості продавати за кордон зріджені вуглеводневі гази.

Всього в Росії у Лукойлу є чотири НПЗ. У 2021 році компанія переробила близько 43 млн тонн нафти. При цьому резервуари на НПЗ і нафтобазах обмежені - для зберігання мазуту підходять не всі місткості, тому що треба використовувати підігрівачі та додаткову теплоізоляцію.

Як раніше повідомляв УНІАН, нафтогазовий британсько-нідерландський гігант Shell 8 березня оголосив про свій намір поетапно вийти з участі у всіх російських вуглеводнях, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ і зріджений природний газ, відповідно до нових вказівок урядів своїх країн. Слідом за Shell таке ж рішення прийняла і британська транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.

Після цього стало відомо, що Росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі міжнародного тиску і зниження попиту на російську сировину.

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