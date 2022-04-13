Всього список поповнили понад 200 російських бізнесменів та політиків, у тому числі члени їх сімей.

Уряд Великобританії розширило санкції щодо громадян Російської Федерації. У санкційний список внесли ще 206 бізнесменів та політиків з РФ, а також членів їх сімей.

Про це йдеться у відповідному документ.

Так, під санкції потрапили голова та найбільший акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, основний власник АФК "Система" Володимир Євтушенков, а також Андрій Бокарьов, який до березня був одним з головних бенефіціарів УГМК та "Кузбассразрезугля".

Крім того, обмеження торкнулися Фархада Ахмедова, Володимира Богданова, Муси Бажаєва, Ігоря Кесаєва, Саїда Керімова, Григорія Березкіна, Євгена Зубицького, Олександра Шульгіна. Їхні активи були заморожені. Також до списку санкцій потрапили Павло Єзубов, який володіє активами в різних галузях, і його пов'язують з Олегом Дерипаскою.

Хто ще потрапив під Британські санкції:

колишній глава "Російських залізниць" Володимир Якунін;

помічник президента РФ Андрій Фурсенко;

депутат парламенту України та колишній співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук;

дружина глави МЗС РФ Сергія Лаврова - Марія.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 березня Європейський союз заборонив мовлення великих російських ЗМІ. Ліцензії RT і Sputnik, а також їх дочірніх компаній анулювали.

8 квітня ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. Також заборонені Транспортні перевезення в Білорусь і РФ, але для певних товарів є винятки.

Крім того, під обмеження потрапили менеджери великих російських медіа. Всього в рамках п'ятого пакета обмеження ввели щодо 217 бізнесменів, політиків і журналістів з Російської Федерації, "ЛДНР", а також 18 юридичних осіб.

А 9 квітня YouTube заблокував канал парламентського мовлення Росія.

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