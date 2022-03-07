Курс рубля катастрофічно впав

Російські олігархи з-за війни з Україною втрачають мільярди доларів. Курс рубля катастрофічно впав.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Найбільше постраждали Вагіт Алекперов і Олексій Мордашов

"З початку війни в Україні найбільше втратив Вагіт Алекперов – "Лукойл") - $10,5 млрд, що становить 54,4% від усього його статків. Олексій Мордашов ("Северсталь") втратив $5,6 млрд.Член клану Путіна Геннадій Тимченко (Volga Group) втратив $4,6 млрд. найбагатша людина Росії Володимир Потанін ("Норнікель") втратив $4,5 млрд. по $2 млрд втратили Михайло Фрідман ("Альфа-Банк") і Роман Абрамович (Millhouse LLC)", – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що курс рубля катастрофічно впав, а через санкції не вистачає продуктів і ліків.

"Відсутність валюти для обслуговування зовнішнього боргу змусила російську владу перейти на виплати боргів кредиторам з "недружніх РФ країн" рублями. Це суперечить вимогам міжнародної банківської системи і означає дефолт Росії і виключення її з міжнародної фінансової системи", – пояснили в центрі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олег Тиньков, Олег Дерипаска і Михайло Фрідман не підтримують рішення Володимира Путіна воювати з Україною.

"Це немислимо і неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", - заявив Тиньков.

У свою чергу у Європейському Союзі ввели санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України курс рубля впав. У понеділок, 7 березня, він оновив історичний мінімум – 140 за долар. Вартість євро перевищила 150 рублів.

Вас також можуть зацікавити новини: