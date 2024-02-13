В ЄС готуються накласти санкції на 4 китайські організації, які допомагають Кремлю купувати європейські товари подвійного призначення.

Європейський Союз вперше планує накласти санкції на компанії з материкового Китаю та інших країн, включаючи Туреччину, Індію та Сербію, за те, що вони допомагають Росії обходити санкції та купувати товари подвійного призначення, пише Politico.

"Після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін і російський президент Володимир Путін оголосили про "безмежну дружбу" між їхніми диктатурами, з’явилося багато повідомлень про те, як Китай допомагає Росії незаконному вторгненню в Україну", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Брюссель зараз готується накласти санкції на чотири китайські організації, які, на його думку, допомагають Кремлю купувати європейські товари подвійного призначення.

Відео дня

ЄС хоче завершити 13-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого – другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Європейська комісія також закликала національні уряди вжити "узгоджених дій" для посилення застосування санкцій.

За даними видання, президент Ради ЄС Шарль Мішель повідомив Сі Цзіньпіну на саміті в Пекіні в грудні, що Європа склала список компаній, підозрюваних у постачанні до Росії товарів подвійного призначення, які можуть мати як військове, так і цивільне застосування.

"Якщо країни ЄС погодяться включити ці чотири назви до санкційного списку, європейським компаніям буде заборонено мати справу з цими компаніями", - йдеться в повідомленні.

Також у санкційному списку по одній компанії з Казахстану, Таїланду, Туреччини, Шрі-Ланки, Індії та Сербії, а також ще 11 компаній з Росії.

У Politico зазначають, що в прагненні зупинити військову економіку Москви в частині виробництва безпілотників, танків і керованих ракет, ЄС і союзники з G7 заборонили своїм компаніям експортувати товари подвійного призначення, такі як мікроелектроніка чи навіть шарикопідшипники. Але в інших країнах, таких, як Об’єднані Арабські Емірати, Сербія, Казахстан і Китай, швидко з’явилися посередники з продажу продати підозріло великих обсягів цієї європейської продукції до Росії.

"Хоча, згідно з цією новою пропозицією, ЄС накладатиме санкції лише на певні компанії, які активно підривають санкції, це все одно буде перший випадок, коли ЄС відкрито націлиться на компанії в материковому Китаї – якщо 27 урядів країн ЄС погодять новий пакет санкцій цього тижня", - наголосили у виданні.

Санкції проти Росії – останні новини

Сполучені Штати Америки 8 лютого запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Обмеження, окрема, стосуватимуться імпорту російських алмазів та нафти.

Під санкції потрапили компанії Zeenit, Oil Tankers, SCF і Talassa з ОАЕ, а також NS Leader Shipping, зареєстрована в Ліберії. Нові санкції також передбачають заборону на ввезення нетехнічних алмазів, видобутих в РФ, та ювелірних виробів з діамантами і несортованих діамантів, що походять з РФ або експортовані звідти.

Також у ЄС пропонують ввести нові санкції проти 55 компаній і більше ніж 60 фізичних осіб, які допомагають російській агресії проти України. Обмеження спрямовані проти окремих осіб та компаній, які виробляють зброю та постачають ключові технології для російського ОПК.

Вас також можуть зацікавити новини: