Свого піку частка російській економіці досягла в 2008 році

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують, що Російська Федерація на тлі війни в Україні втратить шосте місце серед економік світу. За паритетом купівельної спроможності Індонезія обійде її.

Про це йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду.

За прогнозами МВФ, у 2024 році частка російського ВВП в загальносвітовому знизиться до 2,52%, а Індонезії збільшиться до 2,61%. Очікується, що ВВП Російської Федерації в поточному році скоротиться на 8,5%, а в наступному ще й на 2,3%.

Очікується, що показник паритету купівельної спроможності для РФ знизиться до 2,72%, хоча минулого року становив 3,07%. Таким чином, Москва втратить шосту сходинку у світовому рейтингу.

У МВФ вказали, що свого піка частка російській економіці досягла у 2008 році з показником в 3,68%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й знищували мирне населення.

У зв'язку з цим багато країн ввели різні санкції, які торкнулися як економічну і оборонну сфери, так і звичайних громадян Росії. Через заборону постачати в РФ долари і євро президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

У свою чергу країни G7 відмовилися платити від цієї пропозиції, тому що це не передбачено чинними контрактами.

При цьому в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони зазначили, що 4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті, тому вже 4 травня світ може визнати дефолт Росії

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