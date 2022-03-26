Президент США розповів про наслідки війни в Україні на добробут Росії.

Глава США Джо Байден розповів, як війна в Україні та санкції Заходу вплинули на російську економіку. За словами президента, вона скоро вилетить з двадцятки перших, а за долар вже просять двісті рублів.

Відповідну заяву Байден зробив на брифінгу в столиці Польщі Варшаві.

Президент Сполучених Штатів Америки висловився про те, в якому становищі знаходиться рубль. Валюта РФ поступово знецінюється. Вже зараз в обмінниках на території країни за американський долар просять 200 рублів.

Байден також зазначив, що економіка Росії була однією з найбільших у світі. Однак скоро вона не буде входити навіть в двадцятку перших.

"Санкції позбавляють РФ сили і можливості проектувати силу. І винен у цьому тільки Путін, і крапка", — заявив президент США.

Нагадаємо, на брифінгу Байден також порушив тему гуманітарної допомоги Україні. Глава США нагадав, що його держава зібралася прийняти 100 тисяч українських біженців. Вісім тисяч вже прибуло в Штати.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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