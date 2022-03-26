Глава США Джо Байден розповів, як війна в Україні та санкції Заходу вплинули на російську економіку. За словами президента, вона скоро вилетить з двадцятки перших, а за долар вже просять двісті рублів.
Відповідну заяву Байден зробив на брифінгу в столиці Польщі Варшаві.
Президент Сполучених Штатів Америки висловився про те, в якому становищі знаходиться рубль. Валюта РФ поступово знецінюється. Вже зараз в обмінниках на території країни за американський долар просять 200 рублів.
Байден також зазначив, що економіка Росії була однією з найбільших у світі. Однак скоро вона не буде входити навіть в двадцятку перших.
"Санкції позбавляють РФ сили і можливості проектувати силу. І винен у цьому тільки Путін, і крапка", — заявив президент США.
Нагадаємо, на брифінгу Байден також порушив тему гуманітарної допомоги Україні. Глава США нагадав, що його держава зібралася прийняти 100 тисяч українських біженців. Вісім тисяч вже прибуло в Штати.
Війна Російської Федерації проти України
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