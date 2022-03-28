Така вимога - одностороннє і явне порушення наявних контрактів.

Країни Великої Сімки (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада) не платитимуть за російський газ рублями, як того вимагає Росія.

Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек після конференції з міністрами енергетики країн G7, інформує Reuters.

"Усі міністри G7 погодилися, що це одностороннє і явне порушення наявних контрактів. ... Укладені договори є дійсними, і компанії повинні їх поважати... Оплата в рублях неприпустима, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимоги Путіна", – заявив він.

За словами Габека, ця вимога - чергова спроба розділити найбільш промислово розвинені країни.

"Спроба Путіна розділити нас очевидна, але, як ви бачите з цієї великої єдності та рішучості, нас не розділити", – каже міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки контрактом "не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім Євро".

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше:"у Європі не платитиме рублями за газ ніхто".

Канцлер Олаф Шольц також заявляв, що Німеччина не буде оплачувати газ і нафту в рублях.

Білий дім у відповідь на російську агресію в Україні 8 березня заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв до США.

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