Виняток можуть зробити для студентів, науковців, інвесторів і підприємців, але не для всіх.

Громадянам Російської Федерації та Білорусі до 30 червня 2023 року не видаватимуть посвідки на проживання в Латвії. Кабінет міністрів країни підтримав відповідні поправки до закону про імміграцію.

Про це йдеться в повідомленні уряду Латвії.

"Поправки до закону Про імміграцію також передбачають, що до 30 червня 2023 року буде припинена видача дозволів на тимчасове перебування громадянам Росії і Білорусі, за винятком осіб, які знаходяться в Латвії тривалий час, таких як колишні громадяни або негромадяни Латвії, які через незнання державної мови не отримують постійний вид на проживання або статус постійного жителя Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

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Відповідно до поправок передбачається, що громадяни і негромадяни Латвії, які хочуть стати громадянами іншої країни і при цьому залишитися в Латвії, повинні здати тест на знання державної мови і підтвердити наявність необхідних фінансів.

При цьому пропонується зробити виняток для студентів і вчених, які хотіли б залишитися в Латвії після закінчення навчання або дослідницьких проектів. Також винятки можуть зробити для інвесторів і підприємців, але їх будуть ретельно перевіряти відомства національної безпеки.

Як раніше повідомляв УНІАН, Естонія, Латвія, Литва і Польща планують на національному рівні заборонити видачу віз росіянам і обмежити в'їзд громадянам РФ з боку ЄС.

При цьому влада Латві повідомила, що з 24 лютого анулювали 761 посвідку на проживання громадян Російської Федерації. Більшу частину документів анулювали через несвоєчасне подання документів.

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