Урмас Рейнсалу зазначив, що за шість місяців через територію Естонії пройшло 300 тисяч росіян

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Європейського Союзу визнають право сусідніх з Російською Федерацією держав закрити свої кордони для росіян. Він вказав, що таке рішення не перешкоджатиме втечі дисидентів з країни-агресора.

Про це повідомляє ERR.

"Країни цього регіону в силу свого розташування зберігають за собою законне право робити власні кроки, які вони вважають розумними, керуючись своїми інтересами безпеки", - заявив Рейнсалу.

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За його словами, в Естонії проживає близько мільйона дорослих людей, а за шість місяців через територію цієї країни пройшло 300 тисяч росіян.

"Скільки прикордонників потрібно мати на кожного громадянина держави-агресора? Весь народ буде тільки охороняти кордон?"- продовжив дипломат.

При цьому він вказав, що якщо не буде загальноєвропейської Угоди про обмеження в'їзду громадян РФ до Євросоюзу, то країни на східному кордоні можуть зроблять це самостійно, але тільки для своєї території

"Міністри закордонних справ низки країн Європейського Союзу визнали законність цього можливого кроку, маючи на увазі саме той факт, що у держав, що межують з Росією, зовсім інша ситуація і контекст, ніж у держав, розташованих в 2 тисячах кілометрів від Росії", - підкреслив глава МЗС Естонії.

Також він запевнив, що таке рішення не завадить втечі дисидентів з Росії, тому що країни Шенгенської візової угоди видали громадянам РФ 10 мільйонів віз, а з початку війни в Євросоюз в'їхали близько мільйона росіян, з яких тільки 3 тисячі осіб попросили притулку.

Заборона на видачу віз для росіян - що відомо

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель і раніше виступав проти заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ.

Видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали призупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони на видачу віз російським громадянам. При цьому Франція і Німеччина виступили проти введення повної заборони.

У свою чергу п'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону.

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