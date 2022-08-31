Станом на 12 серпня у громадян РФ було 37 183 постійних посвідок на проживання.

Влада Латвії з 24 лютого анулювали 761 вид на проживання громадян Російської Федерації. Більшу частину документів анулювали через несвоєчасне подання документів.

Про це пише видання Delfi

За даними управління у справах громадянства і міграції країни, станом на 26 серпня анулювали 578 тимчасових дозволів на проживання громадян РФ і 183 постійних посвідки на проживання.

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При цьому зазначено, що причини анулювання документів різні:

264 дозволи були анульовані через несвоєчасне подання документів;

32 - неправильні дані;

24 - включення в базу заборон на переміщення;

вісім - заборона на перебування в Латвії від спецслужби.

Крім того, серед причин анулювання посвідчень також зміна роботодавця, переїзд на місце проживання в іншу країну, розлучення.

Станом на 12 серпня у громадян РФ було 37 183 постійних посвідок на проживання, 9189 тимчасових посвідок на проживання, з них 1820 видали через інвестиції. У громадян Білорусі - 2432 тимчасових виду, з них 65 пов'язані з інвестиціями.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Латвії Егілс Левітс заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в його країні громадяни стали більш патріотичними, а також усвідомили ціну свободи. Він підкреслив, що необхідно ізолювати російську частину суспільства від латвійців, оскільки вони не асоціюють себе з демократичною Латвією.

При цьому серед латвійців провели опитування щодо заборони на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації. Близько 51% опитаних підтримали таке рішення.

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