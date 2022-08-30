Більш жорстка перевірка стосуватиметься тих, хто претендує на візу або посвідку на проживання

Влада Латвії переглянули список країн, громадян яких будуть додатково перевіряти при видачі віз і посвідок на проживання. Відповідні поправки МВС країни прийняло 30 серпня прийняло.

Про це пише Delfi.lv.

Так, до цього списку запропонували включити Білорусь, Російську Федерацію і Камерун. Тепер росіяни потраплятимуть під додаткові перевірки незалежно від місця реєстрації в Росії. При цьому в ході перевірки будуть оцінювати загрозу національній безпеці або громадському порядку від в'їзду іноземця в Латвію.

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На даний момент Латвія не приймає заяви на візи від громадян Росії. Винятки можуть зробити тільки для тих, кому гуманітарна віза для захисту.

Візовий бан для росіян - що відомо

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель і раніше виступав проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ.

Financial Times з посиланням джерела повідомляла, що міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали призупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Також стало відомо, що Франція і Німеччина виступають проти введення повної заборони на видачі віз ЄС громадянам Росії.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону.

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