Близько 51% населення Латвії підтримує заборону на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації.
Про це свідчать результати опитування Kantar TNS для латвійського телеканалу TV3.
У опитуванні взяли учать латвійці віком від 18 до 60 років. Вони заявили, що підтримають заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії для в'їзду в країни Європейського Союзу.
Водночас 40% населення зазначили, що не підтримають таку заборону. Серед них: 14% – швидше ні; 26% – точно ні.
Додається, що майже десята частина (9%) населення не висловила певної думки з цього приводу.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент Латвії Егілс Левітс заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в його країні громадяни стали більш патріотичними, а також усвідомили ціну свободи. Він наголосив, що необхідно ізолювати російську частину суспільства від латвійців, оскільки вони не асоціюють себе з демократичною Латвією.