У Латвії через війну в Україні також запропонували ізолювати росіян в країні.

Близько 51% населення Латвії підтримує заборону на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації.

Про це свідчать результати опитування Kantar TNS для латвійського телеканалу TV3.

У опитуванні взяли учать латвійці віком від 18 до 60 років. Вони заявили, що підтримають заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії для в'їзду в країни Європейського Союзу.

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Водночас 40% населення зазначили, що не підтримають таку заборону. Серед них: 14% – швидше ні; 26% – точно ні.

Додається, що майже десята частина (9%) населення не висловила певної думки з цього приводу.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Латвії Егілс Левітс заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в його країні громадяни стали більш патріотичними, а також усвідомили ціну свободи. Він наголосив, що необхідно ізолювати російську частину суспільства від латвійців, оскільки вони не асоціюють себе з демократичною Латвією.

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