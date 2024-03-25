Сусідні країни не дозволяють ввезення дорогих автомобілів та машин з двигуном від 2 літрів до Білорусі та до інших країн Євразійського союзу.

Польща та країни Балтії перестали вільно пропускати до Євразійського союзу (геополітичний проект реставрації імперської гегемонії Росії) автомобілі дорожчі за 50 000 євро або з двигуном понад 1,9 літра. Постачання таких машин заборонено санкціями, і тепер для їх вивезення потрібен письмовий дозвіл виробника, пише The Moscow Times.

Зазначається, що польські митники не дозволяють ввезення дорогих автомобілів та автомобілів з двигуном від 2 літрів до Білорусі та транзитом через неї до інших країн Євразійського економічного союзу – Вірменії, Киргизстану та Казахстану. Про повідомляють клієнтам автоторгові компанії.

За їх даними, польські митники тепер вимагають документа від виробника з дозволом вивезти автомобіля з Євросоюзу, і підтвердженням, що кінцевий одержувач автомобіля знаходиться за межами Росії, і вивезення автомобіля не порушуватиме санкції. Оголошення про це вивішені у пунктах пропуску.

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"Це почалося ввечері у п'ятницю, 22 березня, і тепер на кордоні зібралися величезні черги. Зважаючи на все, така ж заборона введена Литвою – у нас уже зависло на кордоні з Білорусією три автомобілі, і це дуже болісно, тому що в Клайпеду приїжджають автомобілі, куплені на аукціонах США", – розповів виданню митний брокер, який займається оформленням автомобілів.

ЄС ввів санкції на експорт таких автомобілів до Росії, але не секрет, що вони продовжували потрапляти туди через Білорусь або за допомогою псевдотранзиту в інші країни, що входять до митного союзу з Росією, пише видання.

Як РФ обходить санкції

Спецслужби Литви заявляють, що деякі компанії, які працюють у Литві, намагаються організувати експорт обладнання, технологій та інших заборонених товарів до РФ.

Британські автовиробники продовжують продавати в Росію, яку покидають західні компанії, розкішні автомобілі на сотні мільйонів фунтів стерлінгів навіть після вторгнення в Україну та запровадження санкцій. Транспортні засоби експортують опосередковано через країни колишнього Радянського Союзу.

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