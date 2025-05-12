Президент висловив сподівання, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він розглядає візит до Стамбула, де 15 травня мають відбутися переговори між Україною та РФ.

"Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова", – відзначив Зеленський у телеграм-каналі.

Президент нагадав, що підтримав Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії.

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"І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку", – підкреслив він.

Також глава держави зазначив, що підтримав ідею прямих перемовин із Путіним. Він відкрито сказав, що готовий до зустрічі.

"Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", – додав Зеленський.

Коментуючи можливість долучення Трампа до зустрічі, глава держави сказав, що "всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути там із Україною".

"Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", – констатував Володимир Зеленський.

Зустріч з Росією у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Зеленський заявив, що в четвер, 15 травня, відвідає Туреччину. Він очікує на російського диктатора Путіна в Стамбулі.

Ця пропозиція пролунала після того, як Путін під час пресконференції звинуватив Україну в зриві перемовин у 2022 році та запропонував відновити їх 15 травня – у Туреччині, без попередніх умов.

Варто зазначити, що 10 травня у Києві відбулася зустріч лідерів України, Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Результатом цієї зустрічі стала пропозиція з 12 травня запровадити безумовне 30-денне перемир'я на суходолі, у повітряному просторі і на морі.

Тоді Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією у будь-якому форматі, якщо розпочнеться перемир'я.

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