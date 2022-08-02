Кабаєва є головою ради директорів Національної медіагрупи.

Вашингтон ввів санкції щодо низки російських бізнесменів. Під обмеження потрапила "коханка" президента Російської Федерації Володимира Путіна та колишня гімнастка Аліна Кабаєва.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що Кабаєва є головою ради директорів Національної медіагрупи, яка володіє контролюючими пакетами державних ЗМІ Росії.

Санкції також торкнулися:

екс-керівника "ФосАгро" Андрія Гур'єва та його сина;

голови ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрія Мельниченка;

мільярдера Олександра Пономаренко;

власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашникова;

заступника генерального директора "Іннопрактики" Наталії Попової;

бізнесмена Дмитра Пупмянського

Як раніше повідомляв УНІАН, Британія ввела санкції проти найбагатшої людини РФ і найближчого оточення Путіна. В оновлений список потрапили 12 росіян і вісім компаній.

Крім того, Австралія 1 липня ввела санкції проти 16 росіян через вторгнення Російської Федерації в Україну. У "чорний" список потрапили родичі і близькі друзі російського президента Володимира Путіна.

Введені обмеження передбачають заборону на в'їзд, а також заморозку активів.

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