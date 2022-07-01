Австралія 1 липня ввела санкції проти 16 росіян через вторгнення РФ в Україну. До "чорного" списку потрапили родичі та близькі друзі російського президента Володимира Путіна.
Про це йдеться на сайті уряду Австралії.
Зазначимо, що санкції запровадили проти двоюрідного брата очільника країни-агресора бізнесмена Ігоря Путіна, племінників — Михайла Путіна (заступник голови правління "СОГАЗА") й Романа Путіна (голови ради директорів групи компаній МРТ).
Обмеження торкнулися Аліни Кабаєвої — екс-гімнастки й голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії "Національна медіагрупа". Також під санкції потрапили:
- міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев;
- міністр будівництва Росії Ірек Файзуллін;
- міністр транспорту Віталій Савельєв;
- бізнесмен Олександр Плєхов;
- президент концерну "РТІ Системи" Євгеній Новицький;
- гендиректор Росгеології Сергій Горьков;
- уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова;
- голова правління банку "Росія" Михайло Клішин;
- російський олігарх Ігор Кєсаєв;
- олігарх Григорій Берьозкін;
- девелопер Год Нісанов.
Запроваджені обмеження передбачають заборону на в'їзд, а також заморозку активів.
Нагадаємо, дещо раніше Британія ввела санкції проти найбагатшої людини РФ і найближчого оточення Путіна.