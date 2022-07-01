Загалом до "чорного" списку потрапили 16 росіян.

Австралія 1 липня ввела санкції проти 16 росіян через вторгнення РФ в Україну. До "чорного" списку потрапили родичі та близькі друзі російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться на сайті уряду Австралії.

Зазначимо, що санкції запровадили проти двоюрідного брата очільника країни-агресора бізнесмена Ігоря Путіна, племінників — Михайла Путіна (заступник голови правління "СОГАЗА") й Романа Путіна (голови ради директорів групи компаній МРТ).

Обмеження торкнулися Аліни Кабаєвої — екс-гімнастки й голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії "Національна медіагрупа". Також під санкції потрапили:

міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев;

міністр будівництва Росії Ірек Файзуллін;

міністр транспорту Віталій Савельєв;

бізнесмен Олександр Плєхов;

президент концерну "РТІ Системи" Євгеній Новицький;

гендиректор Росгеології Сергій Горьков;

уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова;

голова правління банку "Росія" Михайло Клішин;

російський олігарх Ігор Кєсаєв;

олігарх Григорій Берьозкін;

девелопер Год Нісанов.

Запроваджені обмеження передбачають заборону на в'їзд, а також заморозку активів.

Нагадаємо, дещо раніше Британія ввела санкції проти найбагатшої людини РФ і найближчого оточення Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: