Під санкції потрапили люди з найближчого оточення Путіна, які доводяться йому родичами.

Влада Великобританії оголосила про чергове розширення санкційного списку щодо Росії через війну в Україні.

Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду. Так, в оновлений список потрапили 12 росіян і вісім компаній. Серед них люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, Володимир Потанін - друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату "Інтеррос" і найбільший бенефіціар "Норильського нікелю". Також у прес-релізі він названий "ключовим прихильником Кремля".

"Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купивши "Росбанк" і частку в "Тінькофф Банку" після вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

Під санкції також потрапила Ганна Цивільова, яку британський уряд називає двоюрідною сестрою Путіна. Втім, за даними ЗМІ, вона двоюрідна племінниця російського лідера. Цивільова - президент відомої російської вугледобувної компанії АТ "Група Колмар".

Чоловік Цивільової Сергій Цивільов є губернатором багатої вугіллям Кемеровської області, і пара отримала значну користь зі своїх відносин з Путіним. АТ "Група Колмар" сьогодні також знаходиться під санкціями.

Також до списку санкцій внесені Саїд і Саїт-Салам Гуцерієви - син і брат бізнесмена Михайла Гуцерієва. Саїд Гуцерієв - член ради директорів групи "М. відео-Ельдорадо", Саїт-Салам Гуцерієв - гендиректор "Корпорації А. Н. Д.",

Як повідомляв УНІАН, США ввели санкції проти п'яти китайських компаній за підтримку російської армії.

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