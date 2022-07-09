Президент РФ не радий ймовірній вагітності своєї коханки.

Передбачувана коханка Путіна Аліна Кабаєва знову могла від нього завагітніти. Однак диктатор не радий цій новині, а коли він дізнався стать дитини, то засмутився ще сильніше.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Generall SVR.

За непідтвердженою інформацією, президент РФ більше не хоче дітей і не радий, що Кабаєва завагітніла. Особливо його засмутило те, що гімнастка народить не хлопчика, а дівчинку. Диктатору "і так вистачає" дочок, повідомляють інсайдери.

"Ми вже повідомляли про те, що співмешканка президента Росії Аліна Кабаєва вагітна і ось вчора стала відома стать майбутньої дитини - це дівчинка. Звістка зовсім не обрадувала майбутнього батька і президента Росії в одній особі, який висловив думку, що дітей і так вистачає, а дочок і поготів, чим дуже засмутив Аліну Маратівну. Як говорить старе прислів'я: "милі сваряться - тільки тішаться", хоча можливо випадок не той", - зазначено в Telegram-каналі.

Чи дійсно Кабаєва вагітна і чи насправді Путін цим незадоволений - невідомо. У Кремлі чутки про коханку диктатора не коментують вже багато років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що відомо про коханку Путіна і чому її називають"найгнучкішою росіянкою".

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