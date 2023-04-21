Голова МЗС Туреччини зазначив, що його країна виконуватиме антиросійські санкції, запровадженні в межах ООН.

В Туреччині заявили, що будуть ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації, послуговуючись лише національними інтересами країни.

Як повідомляє видання DHA, таку заяву зробив під час відкриття нового приміщення сільськогосподарської палати в турецькому місті Аланія міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Так він відреагував на слова певних політиків щодо того, що Туреччина має долучитися до запровадження обмежень щодо РФ як член НАТО.

"Ми є однією із п’яти найсильніших країн НАТО в кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації і моєї країни понад усе. От ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії будуть продавати свою продукцію?" – пояснив він.

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Голова МЗС зазначив, що Туреччина виконуватиме антиросійські санкції, запровадженні в межах ООН. При цьому Чавушоглу уточнив, що якщо він буде виконувати всі санкції, які кожен накладає на когось "виправдано чи невиправдано" і відмовиться від своєї принципової політики на користь когось, він "ризикує інтересами своєї країни".

"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? Ми не поступаємося своїми принципами заради того, щоб привабити туристів і продати товари", – наголосив міністр.

При цьому він додав, що Туреччина називає напад Росії на Україну війною, дотримується положень конвенції Монтрьо про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?" – резюмував він.

Санкції проти Росії: останні новини

Через запроваджені санкційні обмеження в Росії почалися проблеми з вивозом іноземного обладнання на ремонт в інших країнах. Міністр енергетики РФ Микола Шульгінов наголосив, що " на сьогоднішній день питання обслуговування імпортозалежного обладнання вкрай актуальне".

Також у Мінфіні США зауважили, що санкції почали працювати на знищення військо-промислової потужності Росії. РФ вимушена звертатися по допомогу до своїх нечисленних партнерів.

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