Москва повинна звертатися до своїх небагаточисельних партнерів для задоволення своїх потреб.

Санкційні обмеження від Заходу проти Росії уже почали працювати на знищення її військо-промислової потужності. Як повідомляла у своїй заяві міністр фінансів США Джанет Єллен, Москві не вистачає техніки для ведення війни.

"Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", - передає слова Єллен CNN.

Обмеження на ціну на нафту змінює очікуваний вектор російської економіки з профіциту на дефіцит. Наразі "стеля" становить 60 доларів за барель.

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Через проблеми Кремль повинен звертатися до своїх партнерів. Без них б не вдалося продовжувати вести бойові дії. Однак і тут Вашингтон хоче запхати Кремлю палки в колеса.

"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень", - додала міністр.

Окрім цього Єллен заявила, що Росія заплатить за всю шкоду, яку вона завдала Україні. На даний момент ведуться переговори для того, щоб цей пункт став реальністю.

Зокрема світова спільнота шукає шляхи для того, щоб легітимно застосувати заморожені російські активи. На даний момент існують певні юридичні обмеження, через що користуватися коштами Кремля практично неможливо.

Санкції проти Росії: що відомо з актуального

Росія не може отримати від країн-боржників виплати через санкції. За минулий рік Москві інші держави заплатили лише чверть суми від запланованої.

Володимир Путін визнав, що його плани щодо швидкого захоплення України провалилися. Через це він заявив в мікрофон німецької фірми "Bosch", що санкції надовго.

Президент США Джо Байден на початку квітня продовжив санкції США проти Росії ще на один рік. Окрім цього були введені і нові обмеження.

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