Останній санкційний пакет фактично унеможливив вивезення обладнання за межі Росії для планового ремонту.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти РФ у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор позбавлений можливості вивозити іноземне енергообладнання на ремонт за кордон.

Як заявив міністр енергетики країни-агресора Микола Шульгінов, останній пакет санкцій щодо Росії зробив "майже неможливим" відправку іноземного енергообладнання з Росії за кордон для ремонту, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Останній санкційний пакет фактично унеможливив вивезення обладнання за межі Росії для планового ремонту. На сьогоднішній день питання обслуговування імпортозалежного обладнання вкрай актуальне", - сказав Шульгінов, зазначивши, що найбільша кількість зарубіжних турбін експлуатується "РусГідро" і "Квадрою".

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Санкції проти агресора

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У НБУ прогнозують, що в наступному півріччі бюджетний дефіцит в Росії буде покриватися за рахунок друку грошей, що призведе до фінансовому краху агресора.

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