Під нові нові обмеження потрапили ряд громадян Росії, Білорусі та України.

Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо 438 фізичних осіб і 254 юридичних. Відповідні два укази, підписані сьогодні главою держави.

Так, згідно указу №227/2023, президент ввів в дію рішення про застосування та внесення змін до персональних санкцій щодо 351 фізичної особи - громадян РФ і 254 юридичних осіб.

Також указом № 228/2023 президент ввів у дію рішення про застосування персональних санкцій щодо 87 фізичних осіб, серед яких громадяни як Росії, Білорусі, так і України.

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Зокрема, санкції застосовані до дочки міністра оборони РФ Сергія Шойгу - Ксенії, російським спортсменам Іллі Авербухе і Світлані Хоркіної. У списку також міністр спорту і туризму Білорусі Сергій Ковальчук. Санкції введені на різний період - 5, 10 і 50 років.

Санкції України проти Росії - що відомо

7 квітня Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що апарат Ради національної безпеки і оборони разом з урядом готують новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію.

Зокрема, 1 квітня президент України вів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 1 квітня 2023 року України Про застосування санкцій ще до 380 юридичних та понад 270 фізичних осіб переважно з РФ.

Санкції застосовані в тому числі до екс-президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепу В'ячеславу Богуслаєву та екс-керівнику управління МВС України в Черкаській області Володимиру Ліпандіну.

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