Арешти торкнулися декількох десятків організацій зі списку санкцій Євросоюзу

Влада Фінляндія заарештували активи громадян Російської Федерації, які потрапили під санкції. Конфісковане оцінюється приблизно в 189 мільйонів євро.

Про це повідомляє фінський телеканал MTV Uutiset.

Відзначається, що арешти торкнулися декількох десятків організацій з санкційного списку Євросоюзу. Всього діє двісті різних видів тимчасової або постійної конфіскації.

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"Розслідування судових приставів просувалися і триватимуть. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, в санкційний список ЄС внесені нові фігуранти", - пояснив фахівець із взаємодії Акі Віртанен зі служби стягнення.

Під арешт потрапила велика кількість нематеріальних активів-дебіторська заборгованість, акції та грошові кошти на рахунках. Крім того, конфіскували об'єкти нерухомості, промислову сировину і транспорт.

Влада не розповідає подробиці окремих арештів або осіб, у яких було вилучено майно. При цьому зазначено, що за літо сума збільшилася більш ніж в два рази. Раніше ця сума становила близько 80 мільйонів євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 квітня Фінська залізниця знову припинила Вантажні перевезення в Росію.

3 травня стало відомо про те, що Фінська державна залізниця продає свої активи і розриває контракти з Росією.

5 липня Фінляндія заарештувала сотні російських вантажних вагонів через санкції ЄС. При цьому VR Group повідомила, що не планує відновлювати рух поїздів. Компанія почала переговори про продаж дочірніх компаній, пов'язаних з вантажними перевезеннями на східному напрямку.

31 Серпня фінський Державний залізничний оператор VR Group списав всі поїзди "Алегро", які курсували між Санкт-Петербургом і Гельсінкі.

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