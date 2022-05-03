У квітні компанія прийняла рішення припинити вантажні перевезення між Росією та Фінляндією.

Фінська державна залізниця VR Group продає свої активи та розриває контракти з Росією.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

На початку квітня рада директорів VR Group ухвалила рішення припинити вантажні перевезення між Росією та Фінляндією. Наразі розпочато розірвання договорів, і рух повністю припиниться не пізніше кінця року.

"За нашими оцінками, до кінця літа трафік зменшиться приблизно до третини від початкового рівня. Деякі клієнти хочуть продовжити рух до кінця періоду повідомлення, але ми все ще продовжуємо переговори про швидку зупинку сполучення. У будь-якому випадку, усі російські вантажні перевезення, які обслуговує VR, закінчаться не пізніше кінця року", – зазначила виконувач обов’язків керуючого директора VR Group Топі Сімола.

Крім того VR Group продасть свої філії Container Trans Scandinavian (CTS) та Freight One Scandinavian (FOS). Також компанія почала переговори про продаж своєї російської дочірньої компанії Finnlog. CTS - компанія, що надає послуги з контейнерних перевезень та експедиторських послуг між Фінляндією та Росією та іншими країнами СНД та Азії, у ній VR належить 50%.

FOS - це логістична компанія, що спеціалізується на перевезеннях вагонів і повних потягів між Фінляндією, Росією та країнами СНД, з яких VR володіє також 50%.

Finnlog займається здаванням вагонів в оренду фінським клієнтам.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня державна залізнична компанія Фінляндії VR Group заявила про припинення вантажних перевезень з Росією.

VR Group - державна залізнична компанія Фінляндії. Займається вантажними та пасажирськими залізничними перевезеннями.

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