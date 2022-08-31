Компанія списала весь рухомий склад і запасні частини, пов'язані з "Алегро", на загальну суму 45,4 мільйона євро.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінський державний залізничний оператор VR Group списав всі поїзди "Алегро", які курсували між Санкт-Петербургом та Гельсінкі.

Про це йдеться у фінансовому звіті VR Group за підсумками першого півріччя 2022 року.

"Компанія списала весь рухомий склад і запасні частини, пов'язані з "Алегро", на загальну суму 45,4 мільйона євро", — йдеться в заяві компанії.

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Війна в Україні та фінська залізниця:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У березні VR Group в березні оголосила про припинення співпраці з РЗД через санкції проти Росії. Швидкісні пасажирські поїзди "Алегро" перестали курсувати наприкінці березня.

6 квітня фінська залізниця знову припинила вантажні перевезення в Росію.

3 травня стало відомо про те, що фінська державна залізниця продає свої активи та розриває контракти з Росією.

5 липня Фінляндія заарештувала сотні російських вантажних вагонів через санкції ЄС.

У липні 2022 року VR Group повідомила, що не планує відновлювати рух поїздів.

VR Group почала переговори про продаж дочірніх компаній, пов'язаних з вантажними перевезеннями на східному напрямку.

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