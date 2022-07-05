Вилучені вагони належать компаніям, що потрапили під санкції.

Фінляндія заарештувала майже тисячу вантажних вагонів, що належать російським компаніям, через санкції Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У березні, коли Фінляндія вирішила призупинити залізничне сполучення з Росією, в країні знаходилися близько 5000 російських залізничних вагонів.

Залізнична компанія хотіла відправити їх назад, але судові пристави наказали накласти арешт на деякі з них.

Прес-секретар фінського державного залізничного оператора VR Тайна Куйтунен підтвердила, що наразі у Фінляндії знаходиться близько 800 одиниць вагонів, і компанія хоче якомога швидше повернути їх до Росії.

Вилучені вагони належать компаніям, які або безпосередньо постраждали від санкцій ЄС, або чиї акціонери потрапили під санкції. Зокрема, "Уралхім-Транс"і "Русагротранс". Вони передали контроль за цим майном іншим особам.

Ще одна компанія з заарештованими вагонами,"Альфа-Лізинг "(підрозділ "Альфа-Банку", що потрапив під санкції), подала скаргу до суду на "неправомірні" дії фінських судових приставів.

Фінські судові пристави підтвердили заморозку активів декількох десятків російських і білоруських фізичних і юридичних осіб, включаючи транспортні фірми, на суму не менше 82 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, у березні фінська залізнична компанія VR Transpoint зупинила вантажоперевезення з РФ. Наприкінці березня компанія заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.

У квітні VR Group заявила, що знову припиняє Вантажні перевезення з Росією.

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