За його словами, обіцяти було б безвідповідально.

Президент Сербії Олександр Вучич не може "присягнутися", що Белград не приєднається до західних санкцій проти Росії, але сподівається, що до цього не дійде.

"Квітами і медом я не клянусь, як співається в пісні, що ми нічого [щодо санкцій] робити не будемо, і клястися не можу, тому що це було б безвідповідально. Але твердість нашої позиції така, що нам поки не доводилося цього робити", - сказав він в ефірі Happy TV, пише Balkan Insight.

Він додав, що Сербія зайняла раціональну, серйозну і таку, яка важко зберігається, позицію щодо санкцій "через все, що сталося в 1990 роки", маючи на увазі бомбардування НАТО Югославії.

Відео дня

Позиція Сербії щодо війни

Нагадаємо, що Сербія не стала вводити санкції проти Росії, хоч засудила вторгнення Російської Федерації на територію України.

Навесні вони проголосували за виключення Росії з Ради ООН з прав людини, а восени - засудили спробу анексії чотирьох областей України.

Як відомо, мажоритарним акціонером єдиної компанії, що займається видобутком та імпортом нафти в Сербії, є російська "Газпром нафта".

Нещодавно Вучич засудив вербування громадян Сербії в російську ПВК "Вагнер", сказавши, що дружні країни так не чинять. Він заявив, що сербів, які вирушили воювати в Україну, заарештують.

Вас також можуть зацікавити новини: