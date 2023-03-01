У Белграді не підтримують такого руху і не очікували вербування своїх громадян Москвою.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його співвітчизників, котрі стали "вагнерівцями", після прибуття на Батьківщину чекає арешт. Як передає слова очільника держави Politico, так "дружні країни" (мається на увазі Росія – прим.) чинити не повинні.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - сказав Вучич.

Коли президента Сербії запитали про дії "Вагнера" він був роздратований. Вучич заявив, що йому не потрібна діяльність цієї ПВК на території Сербії. Видання зазначає, що ставлення Вучича до найманців цієї приватної компанії є негативним через їхні дії 16 лютого цього року.

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Тоді сербські націоналісти і проросійські активісти у Белграді вимагали припинити процес нормалізації відносин з Косово. Протестувальники навіть погрожували вбити Вучича за його політику. Організатор того мітингу був затриманий – ним виявився ультраправий лідер Дам’ян Кнежевич. Він публічно підтримував вербування ПВК "Вагнер" сербських охочих.

Вучич назвав цих активістів "антисербами" та вказав, що, ймовірно, їх фінансує Російська Федерація.

Сербія і її зв’язки з Росією: актуальне

Війна в Україні погіршила відносини Сербії з РФ. Через це Вучич навіть кілька місяців не говорив з Володимиром Путіним.

Голова сербського МЗС у січні заявив, що Белград може приєднатися до санкцій проти Росії. У цьому випадку Сербія буде користуватися виключно своїми інтересами.

Politico повідомляє, що Сербія готується відвернутися від Росії. Белград уже зробив кілька кроків назустріч Європі.

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