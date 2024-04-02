Нещодавно КНДР поставила РФ різноманітне озброєння.

У Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії допомогу у її агресивній війні проти України

Як пише прес-служба міноборони США, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що поставки зброї продовжують зростати, а саме партнерство між двома диктаторами процвітає.

На прохання конкретизувати, яку саме зброю отримує Росія, посадовиця зауважила, що Пентагон раніше розсекречував інформацію для широкого загалу. За її словами, цього разу КНДР поставила РФ різноманітне озброєння.

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"Ми бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми будемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло", - наголосила Сінгх.

Війна в Україні - як КНДР допомагає Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея прискорює темпи поставок секретної зброї для РФ. За його словами, КНДР відправила до Росії 6700 контейнерів, в яких може перебувати близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

СБУ знайшла підтвердження, що Росія атакує українців ракетами з КНДР. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24).

Країна-агресорка натомість надає іншу допомогу. Наприклад, нещодавно Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї експертами організації. Ця багатонаціональна група експертів здійснювала моніторинг санкцій ООН проти КНДР впродовж останніх 15 років за її програми ядерної зброї та балістичних ракет.

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