За словами аналітиків, таке рішення вчергове підкреслює співпрацю між Росією та КНДР.

У четвер, 28 березня, Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї експертами організації. Відомо, що ця багатонаціональна група експертів здійснювала моніторинг санкцій ООН проти КНДР впродовж останніх 15 років за її програми ядерної зброї та балістичних ракет. Як зазначили три колишні члени цієї групи для Reuters, таке рішення РФ вказує на "похмуре майбутнє" для дотримання санкцій.

У виданні додають, що у Пекіні та Москві заперечують порушення санкцій, проте там блокують нові заходи в Раді Безпеки ООН та виступають за зняття деяких чинних обмежень з Північної Кореї, звинувачуючи західні країни та їхніх союзників в ескалації напруженості.

За словами дипломатів, малоймовірним є те, що відбудеться ще одне голосування, аби спробувати продовжити мандат до того, як він перестане діяти 30 квітня.

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"Вето підкреслює рідкісні дипломатичні дивіденди для Пхеньяна і підкреслює його поглиблення зв'язків з Москвою, які включають безпрецедентні поставки балістичних ракет і боєприпасів для використання у війні в Україні, а також можливі поставки палива для Північної Кореї", - стверджують американські і південнокорейські офіційні особи і незалежні аналітики.

Reuters наголошує, що Москва та Пхеньян заперечують угоди з продажу зброї, проте пообіцяли поглибити військові відносини, в той час, як очільник російської розвідки відвідав КНДР на цьому тижні, аби пообіцяти створити об'єднаний фронт проти "спроб посилення тиску з боку зовнішніх сил".

"Голосування Росії, а також її кричуще порушення санкцій шляхом купівлі звичайних озброєнь у Північної Кореї, багаторічна історія ігнорування своїх зобов'язань і принаймні мовчазна підтримка з боку Китаю свідчать про те, що майбутнє режиму санкцій щодо КНДР є похмурим", - зауважив колишній член групи, який зараз працює експертом з питань санкцій у британському Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) Аарон Арнольд.

Також на це відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, таке рішення фактично підтверджує співпрацю Росії з Північною Кореєю.

"Це фактично визнання провини. Москва більше не приховує свою військову співпрацю з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів всупереч санкціям, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України. Сьогоднішнє голосування є ще одним прикладом того, як незаконна присутність Росії в Раді Безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку. Ми закликаємо всі миролюбні країни рішуче засудити вето Росії та підтримати Україну в боротьбі з російською агресією та поширенням терору і беззаконня у всьому світі", - написав дипломат на своїй сторінці у соцмережі X.

Крім того, він опублікував фото, на якому зображена північнокорейська ракета, що влучила в Харків на початку 2024 року.

"Ми повинні перемогти путінський режим шляхом рішучих і колективних дій, щоб такі жахливі фото не з'являлися в інших країнах і частинах світу", - додав Кулеба.

Використання Росією зброї КНДР у війні проти України

Як писав УНІАН, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея прискорює темпи поставок секретної зброї для РФ. За його словами, КНДР відправила до Росії 6700 контейнерів, в яких може перебувати близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм. Натомість РФ постачає Північній Кореї продовольство, сировину та деталі, що використовують у виробництві цієї зброї.

Раніше повідомлялось, що СБУ знайшла підтвердження, що Росія вбиває українців ракетами з КНДР. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виготовляються на території Північної Кореї.

"Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 - перебувають у важкому стані", - розповіли в СБУ.

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