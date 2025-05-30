Катерина Черновол

В американського лідера ще є значні важелі впливу на Росію.

Останніми тижнями у відносинах між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, схоже, зросла напруга. Американський лідер дедалі більше розчаровується діями Кремля.

Про це пише NBC News. Зазначається, що нещодавно Трамп встановив для Путіна дедлайн в два тижні для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню в Україні. Він також додав завуальовані погрози щодо потенційних наслідків для Москви.

Американські високопосадовці посилюють тиск на главу Білого дому, щоб він розглянув можливість запровадження жорсткіших заходів проти Росії – йдеться зокрема про санкції. Деякі прихильники жорсткіших заходів проти Росії стверджують, що США та їхні союзники повинні націлитися на "тіньовий флот" країни-агресорки, що складається приблизно з 500 суден.

Відео дня

У Білому домі раніше побоювалися, що посилення обмежень щодо "тіньового флоту" РФ призведе до зростання цін на енергоносії. Проте кількома днями раніше в ЄС та Британії пішли на такий крок і оголосили про новий, уже 17-й пакет санкцій.

"Стратегія тіньового флоту Росії обходить санкції, уникаючи залежності від західних постачальників послуг в експортному ланцюжку поставок, а не приховуючи походження і місця призначення своїх вантажів", – пояснює експерт з російської нафти з Центру російських і євразійських досліджень ім. Девіса Гарвардського університету Крейг Кеннеді.

Як санкції вплинули на доходи РФ від нафти

За час дії обмежень ціни на російську нафту марки знизилася зі 100 доларів за барельу у 2022 році до 65 доларів за барель. За оцінками Київської школи економіки, таке падіння призведе до втрати російською економікою 142 мільярдів доларів. Проте ця цифра не виявилася такою великою, як сподівалися раніше. Кеннеді каже, що хоча обмеження й скоротили дохід РФ від експорту нафти на десятки мільярдів доларів, "санкції не досягли свого потенціалу щодо обмеження експортних надходжень Росії, уникнувши при цьому контрпродуктивних збоїв на ринку".

Які важелі впливу має Трамп

В рукаві американського лідера Дональда Трампа ще є значні важелі впливу на Росію. Зокрема, як кажуть експерти, він може вжити більш екстремальних заходів – наприклад, внести решту кораблів "тіньового флоту" до чорного списку. Також він може запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти і газу або навіть повне фінансове ембарго США проти Росії.

Реклама

Американський дипломат у відставці Деніел Фрід вважає, що такий крок міг би поставити під сумнів те, як довго Москва зможе продовжувати вести війну проти України. Він також процитував дослідження, де йшлося про те, що "Росія матиме проблеми з продовженням війни такими темпами, коли її (валютні) резерви закінчаться, що, швидше за все, станеться".

Санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки та Німеччина пригрозили Росії новими санкціями. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо процитував слова американського дипломата про те, що "будуть вжиті заходи, якщо Путін продовжуватиме відмовлятися" від переговорного процесу.

Раніше ж Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкційних обмежень проти Росії. Нові санкції торкнулися числі російського "тіньового флоту". Крім того вже ведеться робота над наступним, 18-м пакетом санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: