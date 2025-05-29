Очільник МЗС Німеччини і держсекретар США домовилися координувати кроки, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін має бути готовий до того, що "будуть вжиті заходи" з боку США та Європи, якщо він не погоджуватиметься сідати за стіл переговорів. Про таку заяву держсекретаря Марко Рубіо повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після їх зустрічі, пише Sueddeutsche Zeitung.

Видання повідомило, що очільник МЗС Німеччини здійснив свій перший візит до США, де зустрівся з держсекретарем Рубіо. Ця поїздка Вадефуля мала також на меті підготовку візиту канцлера Німеччини Фрфдріха Мерца до Вашингтона.

Окрім іншого, темою переговорів Вадефуль і Рубіо було закінчення війни в Україні. Німецький міністр розповів, що "існує згода щодо негайного припинення вогню", і Україна готова до цього, але Росія не готова.

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"Саме тому ми сьогодні домовилися, що будемо тісно координувати наступні кроки, щоб Путін нарешті зміг сісти за стіл переговорів", – повідомив Вадефуль.

Він процитував слова Рубіо, сказані з ним у розмові, про те, "що будуть вжиті заходи, якщо Путін продовжуватиме відмовлятися", і російський правитель "має бути до цього готовий".

Санкції проти РФ: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 20 травня Євросоюз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти майже 200 кораблів її тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Politico з посиланням на чиновників США писало, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але вагається з рішенням про санкції. Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер скептично оцінив ймовірність рішучих кроків з боку Трампа: "Я зараз дуже й дуже скептично ставлюся до того, що Трамп коли-небудь застосує якісь серйозні санкції чи заходи проти Росії. У нього було так багато можливостей зробити це, і він завжди ухилявся".

Також колумніст Джеймс Гібні зазначив, що санкції ЄС не лякають Путіна, а тому потрібні рішучіші кроки США. На думку автора матеріалу, Сенат має винести на голосування законопроєкт про 500% мита на імпорт товарів із країн, що купують у Росії нафту, газ, уран та інші продукти, та працювати з Палатою представників, аби зрештою він опинився на столі Трампа.

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